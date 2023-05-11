Лысов Афонасей Степанович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1739 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1739 ст.
Рождение ребёнка
Вычислено 1759 ст.
Мать ребёнка: Репина Агрипина Феклистова
Рождение ребёнка
Вычислено 1764 ст.
Дочь: Лысова Настасья Афанасьевна
Мать ребёнка: Репина Агрипина Феклистова
Рождение ребёнка
Вычислено 1769 ст.
Мать ребёнка: Репина Агрипина Феклистова
Рождение ребёнка
Вычислено 1780 ст.
Сын: Лысов Прокопей Афанасьевич
Мать ребёнка: Репина Агрипина Феклистова
Смерть
Неизвестно