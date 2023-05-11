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Лысов Афонасей Степанович

Место рождения

Алешинская, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1739 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1706 г.р.

Мать

Вычислено 1708 г.р.

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1739 ст.

Отец: Лысов Степан Игнатьевич

Мать: Жегалова Евдокия Прокопьевна

Алешинская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1759 ст.

Сын: Лысов Осип Афанасьевич

Мать ребёнка: Репина Агрипина Феклистова

Алешинская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1764 ст.

Дочь: Лысова Настасья Афанасьевна

Мать ребёнка: Репина Агрипина Феклистова

Алешинская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1769 ст.

Сын: Лысов Нестер Афанасьевич

Мать ребёнка: Репина Агрипина Феклистова

Алешинская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1780 ст.

Сын: Лысов Прокопей Афанасьевич

Мать ребёнка: Репина Агрипина Феклистова

Алешинская, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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