Брагина Василиса Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824
Сын: Брагин Ефрем Федоров
Отец ребёнка: Брагин Фёдор Миронов
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Брагин Фёдор Миронов
Рождение ребёнка
10.04.1834
Отец ребёнка: Брагин Фёдор Миронов
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Брагин Фёдор Миронов
Смерть
Неизвестно