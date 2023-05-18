Брагина Василиса Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брагина Василиса Егорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

VS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Сын: Брагин Ефрем Федоров

Отец ребёнка: Брагин Фёдор Миронов

Рождение ребёнка
1828

Сын: Брагин Григорий Федоров

Отец ребёнка: Брагин Фёдор Миронов

Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
10.04.1834

Сын: Брагин Игнатий Федоров

Отец ребёнка: Брагин Фёдор Миронов

Рождение ребёнка
1837

Сын: Брагин Алексей Федоров

Отец ребёнка: Брагин Фёдор Миронов

Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Смерть
Неизвестно
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