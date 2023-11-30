Андрей Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрей Федорович

Место рождения

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1723

Дата смерти

После 1787

Пол

Мужской

Отец

До 1692 г.р.

Мать

До 1692 г.р.

Жена

Около 1722 г.р.

Дети

Около 1742 г.р.
Около 1743 г.р.
Около 1746 г.р.
Около 1750 г.р.
Около 1752 г.р.
1755 г.р.

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1723

Отец: Федор Терентьевич

Мать: Фекла Ермолаевна

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Между 1739 и 1742

Жена: Прасковья Григорьевна

Рождение ребёнка
Около 1742

Сын: Дмитрий Андреевич

Мать ребёнка: Прасковья Григорьевна

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1743

Сын: Федор Андреевич

Мать ребёнка: Прасковья Григорьевна

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1746

Сын: Василий Андреевич

Мать ребёнка: Прасковья Григорьевна

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1750

Дочь: Федора Андреевна

Мать ребёнка: Прасковья Григорьевна

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1752

Дочь: Анна Андреевна

Мать ребёнка: Прасковья Григорьевна

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.02.1755 ст.

Сын: Василий Андреевич

Мать ребёнка: Прасковья Григорьевна

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1758

Дочь: Марфа Андреевна

Мать ребёнка: Прасковья Григорьевна

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1760

Дочь: Евфросиния Андреевна

Мать ребёнка: Прасковья Григорьевна

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1787
Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
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