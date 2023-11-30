Андрей Федорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1723
Дата смертиПосле 1787
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1723
Отец: Федор Терентьевич
Мать: Фекла Ермолаевна
Бракосочетание
Между 1739 и 1742
Жена: Прасковья Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1742
Сын: Дмитрий Андреевич
Мать ребёнка: Прасковья Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1743
Сын: Федор Андреевич
Мать ребёнка: Прасковья Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1746
Сын: Василий Андреевич
Мать ребёнка: Прасковья Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1750
Дочь: Федора Андреевна
Мать ребёнка: Прасковья Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1752
Дочь: Анна Андреевна
Мать ребёнка: Прасковья Григорьевна
Рождение ребёнка
28.02.1755 ст.
Сын: Василий Андреевич
Мать ребёнка: Прасковья Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1758
Дочь: Марфа Андреевна
Мать ребёнка: Прасковья Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1760
Дочь: Евфросиния Андреевна
Мать ребёнка: Прасковья Григорьевна
Смерть
После 1787