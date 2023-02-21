Козлова Марфа Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1968
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Козлов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.09.1935
Отец ребёнка: Дрожжин Федот Харитонович
Запрудино, Ликино-Дулёво, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дрожжина Роза Федотовна
Отец ребёнка: Дрожжин Федот Харитонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дрожжин Анатолий Федотович
Отец ребёнка: Дрожжин Федот Харитонович
Смерть
Около 1968
Свердловский, Лосино-Петровский, Московская область
Похоронена на старообрядческом кладбище дер. Запрудино