Козлова Марфа Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова Марфа Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1968

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Козлов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.09.1935

Сын: Дрожжин Виктор Федотович

Отец ребёнка: Дрожжин Федот Харитонович

Запрудино, Ликино-Дулёво, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дрожжина Роза Федотовна

Отец ребёнка: Дрожжин Федот Харитонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дрожжин Анатолий Федотович

Отец ребёнка: Дрожжин Федот Харитонович

Смерть
Около 1968
Свердловский, Лосино-Петровский, Московская область
Похоронена на старообрядческом кладбище дер. Запрудино
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