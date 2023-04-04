(Брюллова) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Брюллова) Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

1849

Пол

Женский

Отец

1798 г.р.

Мать

1810 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Брюллов Александр

Мать: Александра

Смерть
1849
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