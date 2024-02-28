Саксин Сергей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСаксин Сергей Михайлович

Саксин Сергей Михайлович

Место рождения

Обуховская слобода Богородского уезда Московской губернии

Дата рождения

26.09.1902

Дата смерти

10.07.1942

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1902

Отец: Саксин Михаил Егорович

Мать: Саксина (Гусева) Агриппина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саксина (Чистова) Анна Васильевна

Рождение ребёнка
02.12.1929

Дочь: Гладкова (Саксина) Агния Сергеевна

Мать ребёнка: Саксина (Чистова) Анна Васильевна

Рождение ребёнка
19.12.1935

Дочь: Подсыпанина (Саксина) Галина Сергеевна

Мать ребёнка: Саксина (Чистова) Анна Васильевна

Смерть
10.07.1942
Причина смерти: туберкулез легких

Мы используем куки для улучшения работы сайта.