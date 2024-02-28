Саксин Сергей Михайлович
Место рожденияОбуховская слобода Богородского уезда Московской губернии
Дата рождения26.09.1902
Дата смерти10.07.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1902
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.12.1929
Дочь: Гладкова (Саксина) Агния Сергеевна
Мать ребёнка: Саксина (Чистова) Анна Васильевна
Рождение ребёнка
19.12.1935
Дочь: Подсыпанина (Саксина) Галина Сергеевна
Мать ребёнка: Саксина (Чистова) Анна Васильевна
Смерть
10.07.1942
Причина смерти: туберкулез легких