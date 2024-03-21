Алексашкина Валентина Михайловна 01.06.1918 — найти родственников по фамилии на Familio
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Алексашкина Валентина Михайловна

Место рождения

х. Выездинский Кременского юрта Усть - Медведицкого округа Области Войска Донского ( х. Выездинский Фроловский район Волгоградская область)

Дата рождения

01.06.1918

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1918

Отец: Алексашкин Михаил Николаевич

Мать: Алексашкина (Зонгер) Серафима Ивановна

х. Выездинский Кременского юрта Усть - Медведицкого округа Области Войска Донского ( х. Выездинский Фроловский район Волгоградская область)
Крестилась в Пантелеймоновской церкви х. Летовский 2.06.1918 год. Названа в честь святой мученицы Валентины празднуется 23 февраля.Восприемники: Кременской станицы хутора Выезда казак Ефим Николаевич ... Показать все

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