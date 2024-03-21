Алексашкина Валентина Михайловна
Место рождениях. Выездинский Кременского юрта Усть - Медведицкого округа Области Войска Донского ( х. Выездинский Фроловский район Волгоградская область)
Дата рождения01.06.1918
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
01.06.1918
х. Выездинский Кременского юрта Усть - Медведицкого округа Области Войска Донского ( х. Выездинский Фроловский район Волгоградская область)
Крестилась в Пантелеймоновской церкви х. Летовский 2.06.1918 год. Названа в честь святой мученицы Валентины празднуется 23 февраля.Восприемники: Кременской станицы хутора Выезда казак Ефим Николаевич ... Показать все