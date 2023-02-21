Холманских Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.04.1931
Сын: Васнецов Станислав Владимирович
Отец ребёнка: Васнецов Владимир Сергеевич
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Васнецова Тамара Владимировна
Отец ребёнка: Васнецов Владимир Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1985
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область