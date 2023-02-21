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Холманских Мария Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

1985

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.04.1931

Сын: Васнецов Станислав Владимирович

Отец ребёнка: Васнецов Владимир Сергеевич

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Васнецова Тамара Владимировна

Отец ребёнка: Васнецов Владимир Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васнецов Владимир Сергеевич

Смерть
1985
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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