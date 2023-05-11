Курмакай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курмакай

Место рождения

Новая Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1740 г.р.

Мать

1727 г.р.

Жена

1776 г.р.

Дети

1796 г.р.
1800 г.р.
1803 г.р.
1804 г.р.
1806 г.р.
1807 г.р.

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Темергазей Елеев

Мать: Хайдатай Беркмалеева

Новая Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Зюлейхан

Мать ребёнка: Шуляй

Новая Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Зулейгерей

Мать ребёнка: Шуляй

Новая Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Зяхря

Мать ребёнка: Шуляй

Новая Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Конюш

Мать ребёнка: Шуляй

Новая Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Акбит

Мать ребёнка: Шуляй

Новая Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Зюлейха

Мать ребёнка: Шуляй

Новая Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Усиля

Мать ребёнка: Шуляй

Новая Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Мяйбя

Мать ребёнка: Шуляй

Новая Терешка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шуляй

Смерть
Неизвестно
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