Курмакай
Место рождения
Дата рождения1771
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: Темергазей Елеев
Мать: Хайдатай Беркмалеева
Рождение ребёнка
1796
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Зулейгерей
Мать ребёнка: Шуляй
Рождение ребёнка
1803
Рождение ребёнка
1804
Рождение ребёнка
1806
Рождение ребёнка
1807
Рождение ребёнка
1811
Рождение ребёнка
1812
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шуляй
Смерть
Неизвестно