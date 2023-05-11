Калапова (Кузнецова) Мавра Парфеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калапова (Кузнецова) Мавра Парфеновна

Место рождения

Октябрьское, Режевской, Свердловская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузнецов Парфен

Мать: не указана

Октябрьское, Режевской, Свердловская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Калапов Матвей Иванович

Отец ребёнка: Калапов Иван Сидорович

Октябрьское, Режевской, Свердловская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Калапов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Калапов Иван Сидорович

Октябрьское, Режевской, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федора Ивановна

Отец ребёнка: Калапов Иван Сидорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калапов Иван Сидорович

Смерть
Неизвестно
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