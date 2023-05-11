Калапова (Кузнецова) Мавра Парфеновна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кузнецов Парфен
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1776
Отец ребёнка: Калапов Иван Сидорович
Рождение ребёнка
1805
Отец ребёнка: Калапов Иван Сидорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федора Ивановна
Отец ребёнка: Калапов Иван Сидорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно