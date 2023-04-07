Андрей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: Михаил Степанович
Мать: Матрена Петровна
Рождение ребёнка
1739
Дочь: Анна Андреевна
Мать ребёнка: Мавра Евдокимовна
Рождение ребёнка
1741
Дочь: Елизавета Андреевна
Мать ребёнка: Мавра Евдокимовна
Рождение ребёнка
1749
Сын: Григорий Андреевич
Мать ребёнка: Мавра Евдокимовна
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Ксения Андреевна
Мать ребёнка: Мавра Евдокимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мавра Евдокимовна
Смерть
Неизвестно