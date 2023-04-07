Андрей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрей Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: Михаил Степанович

Мать: Матрена Петровна

Рождение ребёнка
1739

Дочь: Анна Андреевна

Мать ребёнка: Мавра Евдокимовна

Рождение ребёнка
1741

Дочь: Елизавета Андреевна

Мать ребёнка: Мавра Евдокимовна

Рождение ребёнка
1749

Сын: Григорий Андреевич

Мать ребёнка: Мавра Евдокимовна

Рождение ребёнка
1753

Дочь: Ксения Андреевна

Мать ребёнка: Мавра Евдокимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мавра Евдокимовна

Смерть
Неизвестно
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