Шарипов Нигъмат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарипов Нигъмат

Место рождения

с.Байряка, Чеканской волость Бугульминского уезда Самарской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Исхаков Шәрип

Мать: Хөснури

с.Байряка, Чеканской волость Бугульминского уезда Самарской губернии
Рождение ребёнка
1929

Сын: Шарипов Муслих

Мать ребёнка: Шарипова Шәрифә

д.Байряка-Тамак, Бугульминского кантона Татарской АССР
Смерть
Неизвестно
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