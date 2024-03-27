Шарипов Нигъмат
Место рожденияс.Байряка, Чеканской волость Бугульминского уезда Самарской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Исхаков Шәрип
Мать: Хөснури
с.Байряка, Чеканской волость Бугульминского уезда Самарской губернии
Рождение ребёнка
1929
Сын: Шарипов Муслих
Мать ребёнка: Шарипова Шәрифә
д.Байряка-Тамак, Бугульминского кантона Татарской АССР
Смерть
Неизвестно