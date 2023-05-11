Кряквин Лазарь Леонтьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кряквин Лазарь Леонтьевич

Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1789

Дата смерти

1853

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Кряквин Леонтий Васильевич

Мать: Кряквина Ксения Казначеева

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Шестаков Максим Лазаревич

Мать ребёнка: Шестакова Прасковья Ананьевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Ефросинья Лазаревна

Мать ребёнка: Шестакова Прасковья Ананьевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Бастрыкина Наталья Кряквина

Мать ребёнка: Шестакова Прасковья Ананьевна

Смерть
1853
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
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