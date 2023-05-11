Кряквин Лазарь Леонтьевич
Место рождения
Дата рождения1789
Дата смерти1853
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Рождение ребёнка
1820
Сын: Шестаков Максим Лазаревич
Мать ребёнка: Шестакова Прасковья Ананьевна
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Ефросинья Лазаревна
Мать ребёнка: Шестакова Прасковья Ананьевна
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Бастрыкина Наталья Кряквина
Мать ребёнка: Шестакова Прасковья Ананьевна
Смерть
1853