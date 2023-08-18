Мотягина (Часовникова) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Часовников Михаил
Мать: Часовникова Екатерина
Рождение ребёнка
15.05.1914
Дочь: Зоя
Отец ребёнка: Савельев Георгий
Рождение ребёнка
30.03.1931
Дочь: Васенкова Лидия
Отец ребёнка: Мотягин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мотягин Владимир
Отец ребёнка: Савельев Георгий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Савельев Георгий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кононова, Литвинова Екатерина
Отец ребёнка: Мотягин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мотягин Петр
Отец ребёнка: Мотягин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мотягин Павел
Отец ребёнка: Мотягин Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мотягин Иван
Смерть
Неизвестно