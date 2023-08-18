Мотягина (Часовникова) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мотягина (Часовникова) Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Часовников Михаил

Мать: Часовникова Екатерина

Рождение ребёнка
15.05.1914

Дочь: Зоя

Отец ребёнка: Савельев Георгий

Рождение ребёнка
30.03.1931

Дочь: Васенкова Лидия

Отец ребёнка: Мотягин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мотягин Владимир

Отец ребёнка: Савельев Георгий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савельев Георгий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кононова, Литвинова Екатерина

Отец ребёнка: Мотягин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мотягин Петр

Отец ребёнка: Мотягин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мотягин Павел

Отец ребёнка: Мотягин Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мотягин Иван

Смерть
Неизвестно
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