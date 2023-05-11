Зайцев Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения23.02.1909 ст.
Дата смерти13.02.1975
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Крещение
24.02.1909
Родители: Города Верхнеуральска мещанин Иван Иванов Зайцев и законная жена его Глафира Степанова, оба православные. Восприемники: Того же города мещанин Василий Иванов Зайцев и мещанская девица Анна ... Показать все
Рождение
23.02.1909 ст.
Отец: Зайцев Иван Иванович
Смерть
13.02.1975
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область