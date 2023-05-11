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Зайцев Николай Иванович

Место рождения

Андрианополь, Кваркенский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

23.02.1909 ст.

Дата смерти

13.02.1975

Пол

Мужской

Отец

1889 г.р.

Мать

1892 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Крещение
24.02.1909
Андрианополь, Кваркенский муниципальный район, Оренбургская область
Родители: Города Верхнеуральска мещанин Иван Иванов Зайцев и законная жена его Глафира Степанова, оба православные. Восприемники: Того же города мещанин Василий Иванов Зайцев и мещанская девица Анна ... Показать все
Рождение
23.02.1909 ст.

Отец: Зайцев Иван Иванович

Мать: Зайцева Глафира Степановна

Андрианополь, Кваркенский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
13.02.1975
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
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