Руденко Константин Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРуденко Константин Александрович

Руденко Константин Александрович

Место рождения

Чериков, Чериковский район, Могилёвская область

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Около 1915

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

КР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Чериков, Чериковский район, Могилёвская область
Смерть
Около 1915
Могилев, Могилёвская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close