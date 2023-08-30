Urchenko Николай Евтехолович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Urchenko Николай Евтехолович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1984

Пол

Мужской

Отец

1891 г.р.

Мать

1891 г.р.

Дети

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Добавил:

МN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Юрченко Евстафий Иванович

Мать: Юрченко Домникия Мироновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1984
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