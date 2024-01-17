Ягдаров Семён Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯгдаров Семён Иванович

Ягдаров Семён Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.08.1931

Дата смерти

30.03.1968

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.02.1958

Дочь: Богачёва Валентина Семёновна

Мать ребёнка: Ягдарова Антонина Николаевна

Рождение ребёнка
12.02.1958

Дочь: Богачёва Валентина Семёновна

Мать ребёнка: Ягдарова Антонина Николаевна

Рождение ребёнка
16.02.1961

Дочь: Козырева Анна Семеновна

Мать ребёнка: Ягдарова Антонина Николаевна

Смерть
30.03.1968
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close