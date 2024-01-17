Ягдаров Семён Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.08.1931
Дата смерти30.03.1968
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.02.1958
Дочь: Богачёва Валентина Семёновна
Мать ребёнка: Ягдарова Антонина Николаевна
Рождение ребёнка
12.02.1958
Дочь: Богачёва Валентина Семёновна
Мать ребёнка: Ягдарова Антонина Николаевна
Рождение ребёнка
16.02.1961
Дочь: Козырева Анна Семеновна
Мать ребёнка: Ягдарова Антонина Николаевна
Смерть
30.03.1968