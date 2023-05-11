Степан Иевлев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1771
Дата смерти1839
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771
Отец: Иев Акимов
Мать: Наталья Фомина
Рождение ребёнка
Около 1796
Сын: Мануил Степанов
Мать ребёнка: Варвара Иванова
Рождение ребёнка
Около 1799
Сын: Варфоломей Степанов
Мать ребёнка: Варвара Иванова
Рождение ребёнка
Около 1806
Сын: Арефий Степанов
Мать ребёнка: Варвара Иванова
Рождение ребёнка
Около 1814
Дочь: Марфа Степанова
Мать ребёнка: Варвара Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варвара Иванова
Смерть
1839