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Степан Иевлев

Место рождения

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1771

Дата смерти

1839

Пол

Мужской

Отец

Около 1733 г.р.

Мать

Около 1742 г.р.

Жена

Около 1778 г.р.

Дети

Около 1796 г.р.
Около 1799 г.р.
Около 1806 г.р.
Около 1814 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771

Отец: Иев Акимов

Мать: Наталья Фомина

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Мануил Степанов

Мать ребёнка: Варвара Иванова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Варфоломей Степанов

Мать ребёнка: Варвара Иванова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Арефий Степанов

Мать ребёнка: Варвара Иванова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1814

Дочь: Марфа Степанова

Мать ребёнка: Варвара Иванова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варвара Иванова

Смерть
1839
Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
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