Кулакова Александра Карповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
19.07.1895 ст.
Дочь: Мокрина Михайловна
Отец ребёнка: Кулаков Михаил Иванович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-X314-8?i=974&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
03.10.1898 ст.
Дочь: Пелагея Михайловна
Отец ребёнка: Кулаков Михаил Иванович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L968-3?i=103&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
19.11.1907 ст.
Дочь: Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Кулаков Михаил Иванович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-GLMR?i=829&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно