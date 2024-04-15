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Кулакова Александра Карповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.07.1895 ст.

Дочь: Мокрина Михайловна

Отец ребёнка: Кулаков Михаил Иванович

Спасское, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-X314-8?i=974&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
03.10.1898 ст.

Дочь: Пелагея Михайловна

Отец ребёнка: Кулаков Михаил Иванович

Спасское, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L968-3?i=103&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
19.11.1907 ст.

Дочь: Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Кулаков Михаил Иванович

Спасское, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-GLMR?i=829&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кулаков Михаил Иванович

Место жительства
Неизвестно
Спасское, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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