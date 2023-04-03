Малышева Ольга Прокопиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1872 ст.
Сын: Малышев Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Малышев Дмитрий Георгиевич
Рождение ребёнка
05.10.1884 ст.
Сын: Малышев Сергей Дмитриевич
Отец ребёнка: Малышев Дмитрий Георгиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно