Малышева Ольга Прокопиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малышева Ольга Прокопиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1872 ст.

Сын: Малышев Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Малышев Дмитрий Георгиевич

Каскелен, Карасайский район, Алматинская область
Рождение ребёнка
05.10.1884 ст.

Сын: Малышев Сергей Дмитриевич

Отец ребёнка: Малышев Дмитрий Георгиевич

Каскелен, Карасайский район, Алматинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малышев Дмитрий Георгиевич

Смерть
Неизвестно
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