Косогоров Игорь Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косогоров Игорь Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.06.1942

Дата смерти

13.01.2014

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1942

Отец: Косогоров Иван Дмитриевич

Мать: Косогорова Наталья

Рождение ребёнка
04.07.1966

Дочь: Сторожилова Ирина Игоревна

Мать ребёнка: Косогорова Анна Алеексеевна

Асбест, Асбестовский, Свердловская область
По факту рождение с. Косулино Свердловской обл., но в свидетельстве о рождении запись сделали г. Асбест.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
13.01.2014
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