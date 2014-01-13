Косогоров Игорь Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.06.1942
Дата смерти13.01.2014
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1942
Отец: Косогоров Иван Дмитриевич
Мать: Косогорова Наталья
Рождение ребёнка
04.07.1966
Дочь: Сторожилова Ирина Игоревна
Мать ребёнка: Косогорова Анна Алеексеевна
Асбест, Асбестовский, Свердловская область
По факту рождение с. Косулино Свердловской обл., но в свидетельстве о рождении запись сделали г. Асбест.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
13.01.2014