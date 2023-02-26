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Денисова Наталья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

20.02.1909

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1879

Сын: Широков (денисов) Алексей Иванов

Отец ребёнка: Денисов Иван Абрамов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
До 1885

Дочь: Екатерина Иванова

Отец ребёнка: Денисов Иван Абрамов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1886

Сын: Денисов Гавриил Иванов

Отец ребёнка: Денисов Иван Абрамов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Денисов Григорий Иванович

Отец ребёнка: Денисов Иван Абрамов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
14.06.1901

Дочь: Агрипина Иванова

Отец ребёнка: Денисов Иван Абрамов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
20.02.1909
Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Причина смерти: от водянки
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