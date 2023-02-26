Денисова Наталья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смерти20.02.1909
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1879
Сын: Широков (денисов) Алексей Иванов
Отец ребёнка: Денисов Иван Абрамов
Рождение ребёнка
До 1885
Дочь: Екатерина Иванова
Отец ребёнка: Денисов Иван Абрамов
Рождение ребёнка
1886
Отец ребёнка: Денисов Иван Абрамов
Рождение ребёнка
1894
Сын: Денисов Григорий Иванович
Отец ребёнка: Денисов Иван Абрамов
Рождение ребёнка
14.06.1901
Дочь: Агрипина Иванова
Отец ребёнка: Денисов Иван Абрамов
Смерть
20.02.1909
Причина смерти: от водянки