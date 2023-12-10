Телешева Черняева Светлана Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Телешева Черняева Светлана Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1985

Дочь: Телешева Валерия Вячеславовна

Отец ребёнка: Телешев Вячеслав Константинович

Рождение ребёнка
1987

Сын: Телешев Константин Вячеславович

Отец ребёнка: Телешев Вячеслав Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Телешев Вячеслав Константинович

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