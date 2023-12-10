Телешева Черняева Светлана Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1985
Дочь: Телешева Валерия Вячеславовна
Отец ребёнка: Телешев Вячеслав Константинович
Рождение ребёнка
1987
Сын: Телешев Константин Вячеславович
Отец ребёнка: Телешев Вячеслав Константинович
Бракосочетание
Неизвестно