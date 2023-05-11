Петрова-Воробьева (Воробьева) Анна Яковлевна
Место рождения
Дата рождения02.02.1817
Дата смерти13.04.1901
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
02.02.1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
13.04.1901