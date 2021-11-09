Скоробогатов Сергей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.07.1978
Дата смерти09.11.2021
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1978
Отец: Скоробогатов Александр Николаевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.09.2002
Дочь: Скоробогатова Светлана Сергеевна
Мать ребёнка: Скоробогатова Людмила
Рождение ребёнка
20.10.2011
Сын: Скоробогатов Макар Сергеевич
Мать ребёнка: Скоробогатова Оксана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Скоробогатова Оксана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Скоробогатова Людмила
Смерть
09.11.2021
Умер от цирроза печени и короновируса