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Скоробогатов Сергей Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1978

Дата смерти

09.11.2021

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1978

Отец: Скоробогатов Александр Николаевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.09.2002

Дочь: Скоробогатова Светлана Сергеевна

Мать ребёнка: Скоробогатова Людмила

Новый Уренгой, город Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
20.10.2011

Сын: Скоробогатов Макар Сергеевич

Мать ребёнка: Скоробогатова Оксана

Новый Уренгой, город Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скоробогатова Оксана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скоробогатова Людмила

Смерть
09.11.2021
Новый Уренгой, город Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ
Умер от цирроза печени и короновируса
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