Максимова Параскева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1800
Сын: Максимов Стефан Григорьевич
Отец ребёнка: Максимов Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Максимова Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Максимов Григорий Васильевич
Место жительства
1816
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно