Максимова Параскева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максимова Параскева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1800

Сын: Максимов Стефан Григорьевич

Отец ребёнка: Максимов Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Максимова Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Максимов Григорий Васильевич

Место жительства
1816
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максимов Григорий Васильевич

Смерть
Неизвестно
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