Тараш (Миланкова) Феодора Михайловна
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.04.1871
Рождение ребёнка
10.03.1872
Дочь: София Павловна
Отец ребёнка: Тараш Павел Николаевич
Рождение ребёнка
29.10.1877
Дочь: Джуха Елена Павловна
Отец ребёнка: Тараш Павел Николаевич
Рождение ребёнка
02.04.1881
Дочь: Папуш Кириакия Павловна
Отец ребёнка: Тараш Павел Николаевич
Смерть
Неизвестно