Тараш (Миланкова) Феодора Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тараш (Миланкова) Феодора Михайловна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.04.1871

Муж: Тараш Павел Николаевич

Рождение ребёнка
10.03.1872

Дочь: София Павловна

Отец ребёнка: Тараш Павел Николаевич

Рождение ребёнка
29.10.1877

Дочь: Джуха Елена Павловна

Отец ребёнка: Тараш Павел Николаевич

Рождение ребёнка
02.04.1881

Дочь: Папуш Кириакия Павловна

Отец ребёнка: Тараш Павел Николаевич

Смерть
Неизвестно
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