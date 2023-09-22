Дробот (Рыжикова) Матрёна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дробот (Рыжикова) Матрёна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.04.1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1911

Отец: Рыжиков Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.10.1930

Сын: Дробот Владимир

Отец ребёнка: Дробот Андрей

Рождение ребёнка
04.12.1932

Сын: Дробот Валентин

Отец ребёнка: Дробот Андрей

Рождение ребёнка
06.03.1936

Сын: Дробот Георгий

Отец ребёнка: Дробот Андрей

хут. Приазовский Приазовского р-на Краснодарского края
Смерть
Неизвестно
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