Дробот (Рыжикова) Матрёна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.04.1911
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1911
Отец: Рыжиков Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.10.1930
Сын: Дробот Владимир
Отец ребёнка: Дробот Андрей
Рождение ребёнка
04.12.1932
Сын: Дробот Валентин
Отец ребёнка: Дробот Андрей
Рождение ребёнка
06.03.1936
Сын: Дробот Георгий
Отец ребёнка: Дробот Андрей
хут. Приазовский Приазовского р-на Краснодарского края
Смерть
Неизвестно