Барабанов Григорий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБарабанов Григорий Васильевич

Барабанов Григорий Васильевич

Место рождения

д.Владимировка, Буздякский р-н, р.Башкирия

Дата рождения

1914

Дата смерти

31.01.1942

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Барабанов Василий

Мать: Барабанова Марфа Павловна

д.Владимировка, Буздякский р-н, р.Башкирия
Рождение ребёнка
01.09.1935

Дочь: Баталова Юлия Григорьевна

Мать ребёнка: Барабанова Анастасия Сергеевна

Владимировка, Буздякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
31.01.1942
Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Погиб у д.Носово, захоронен на военном кладбище в Погорелом городище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close