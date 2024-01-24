Барабанов Григорий Васильевич
Место рожденияд.Владимировка, Буздякский р-н, р.Башкирия
Дата рождения1914
Дата смерти31.01.1942
ПолМужской
Отец
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Барабанов Василий
д.Владимировка, Буздякский р-н, р.Башкирия
Рождение ребёнка
01.09.1935
Дочь: Баталова Юлия Григорьевна
Мать ребёнка: Барабанова Анастасия Сергеевна
Владимировка, Буздякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
31.01.1942
Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Погиб у д.Носово, захоронен на военном кладбище в Погорелом городище