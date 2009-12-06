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Золотова Валентина Павловна

Место рождения

Усадище, Воскресенский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

09.05.1932

Дата смерти

06.12.2009

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Усадище, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
19.02.1955

Сын: Золотов Анатолий Евгеньевич

Отец ребёнка: Золотов Евгений Петрович

Усадище, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1956

Сын: Золотов Михаил Евгеньевич

Отец ребёнка: Золотов Евгений Петрович

Усадище, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1959

Дочь: Золотова Наталья Евгеньевна

Отец ребёнка: Золотов Евгений Петрович

Усадище, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Золотов Евгений Петрович

Место жительства
Неизвестно
Усадище, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Смерть
06.12.2009
Усадище, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Похороны
Неизвестно
Усадище, Воскресенский муниципальный район, Московская область
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