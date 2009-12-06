Золотова Валентина Павловна
Место рождения
Дата рождения09.05.1932
Дата смерти06.12.2009
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.02.1955
Сын: Золотов Анатолий Евгеньевич
Отец ребёнка: Золотов Евгений Петрович
Рождение ребёнка
1956
Сын: Золотов Михаил Евгеньевич
Отец ребёнка: Золотов Евгений Петрович
Рождение ребёнка
1959
Дочь: Золотова Наталья Евгеньевна
Отец ребёнка: Золотов Евгений Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
06.12.2009
Похороны
Неизвестно