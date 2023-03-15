Халевина ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Халевина ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1952 г.р.

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.03.1985

Сын: Халевин Константин Анатольевич

Отец ребёнка: Халевин Анатолий Иванович

Рождение ребёнка
Вычислено 14.09.1994

Дочь: Ситникова Анна Анатольевна

Отец ребёнка: Халевин Анатолий Иванович

Оричи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Халевин Анатолий Иванович

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