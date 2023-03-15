Халевина ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.03.1985
Сын: Халевин Константин Анатольевич
Отец ребёнка: Халевин Анатолий Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 14.09.1994
Дочь: Ситникова Анна Анатольевна
Отец ребёнка: Халевин Анатолий Иванович
Оричи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно