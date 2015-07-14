Андреева (Сюрина) Зинаида Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева (Сюрина) Зинаида Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.09.1940

Дата смерти

14.07.2015

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.03.1965

Дочь: Шабарова Ольга Андреевна

Отец ребёнка: Андреев Андрей Сергеевич

г. Вологда
Рождение ребёнка
24.06.1965

Сын: Андреев Александр Андреевич

Отец ребёнка: Андреев Андрей Сергеевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андреев Андрей Сергеевич

Смерть
14.07.2015
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