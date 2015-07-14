Андреева (Сюрина) Зинаида Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.09.1940
Дата смерти14.07.2015
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.03.1965
Дочь: Шабарова Ольга Андреевна
Отец ребёнка: Андреев Андрей Сергеевич
г. Вологда
Рождение ребёнка
24.06.1965
Сын: Андреев Александр Андреевич
Отец ребёнка: Андреев Андрей Сергеевич
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.07.2015