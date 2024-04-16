Гуцуляк Марина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГуцуляк Марина Викторовна

Гуцуляк Марина Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.10.1985

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1985

Отец: Гучуляк Виктор Васильевич

Мать: Гучуляк (Литвина) Ирина Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гончаровский Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
04.11.2013

Сын: Гончаровский Егор Сергеевич

Отец ребёнка: Гончаровский Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
31.07.2021

Дочь: Антипова Полина Васильевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Мы используем куки для улучшения работы сайта.