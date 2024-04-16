Гуцуляк Марина Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.10.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1985
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.11.2013
Сын: Гончаровский Егор Сергеевич
Отец ребёнка: Гончаровский Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
31.07.2021
Дочь: Антипова Полина Васильевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности