Котов Иван Митрофанович
Место рождения
Дата рождения1720
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Рождение ребёнка
1742
Мать ребёнка: Котова Ульяна Яковлевна
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Параскева Ивановна
Мать ребёнка: Котова Ульяна Яковлевна
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Котова Ульяна Яковлевна
Рождение ребёнка
1746
Мать ребёнка: Котова Ульяна Яковлевна
Рождение ребёнка
1749
Сын: Котов Федот Иванович
Мать ребёнка: Котова Ульяна Яковлевна
Рождение ребёнка
1751
Мать ребёнка: Котова Ульяна Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Котова Ульяна Яковлевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно