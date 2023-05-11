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Котов Иван Митрофанович

Место рождения

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1720

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: Котов Митрофан Константинович

Мать: Котова Марфа Дмитриевна

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1742

Сын: Котов Василий Иванович

Мать ребёнка: Котова Ульяна Яковлевна

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1743

Дочь: Параскева Ивановна

Мать ребёнка: Котова Ульяна Яковлевна

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1746

Дочь: Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Котова Ульяна Яковлевна

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1746

Сын: Котов Андрей Иванович

Мать ребёнка: Котова Ульяна Яковлевна

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1749

Сын: Котов Федот Иванович

Мать ребёнка: Котова Ульяна Яковлевна

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1751

Сын: Котов Тимофей Иванович

Мать ребёнка: Котова Ульяна Яковлевна

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Котова Ульяна Яковлевна

Место жительства
Неизвестно
Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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