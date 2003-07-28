Грозовенко Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грозовенко Тимофей

Место рождения

с.Гавиносы,Красноокнянский р-н,Одесская обл.

Дата рождения

10.03.1926

Дата смерти

28.07.2003

Пол

Мужской

Отец

1889 г.р.

Мать

1882 г.р.

Жена

1935 г.р.

Дети

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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1926

Отец: Грозовенко Ефимий

Мать: Грозовенко Ирина Павловна

с.Гавиносы,Красноокнянский р-н,Одесская обл.
Бракосочетание
20.07.1957

Жена: Грозовенко Александра

с.Гавиносы,Красноокнянский р-н,Одесская обл.
Рождение ребёнка
03.05.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Грозовенко Александра

Рождение ребёнка
29.03.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Грозовенко Александра

Рождение ребёнка
18.05.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Грозовенко Александра

Рождение ребёнка
24.12.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Грозовенко Александра

Украина,Одесская обл.,Красноокнянский р-н,с.Гавиносы.
Рождение ребёнка
28.03.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Грозовенко Александра

Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны I степени (Юбилейная)
Место жительства
Неизвестно
Смерть
28.07.2003
Похороны
Неизвестно
с.Гавиносы,Красноокнянский р-н,Одесская обл.
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