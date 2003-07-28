Грозовенко Тимофей
Место рожденияс.Гавиносы,Красноокнянский р-н,Одесская обл.
Дата рождения10.03.1926
Дата смерти28.07.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1926
Отец: Грозовенко Ефимий
с.Гавиносы,Красноокнянский р-н,Одесская обл.
Бракосочетание
20.07.1957
Жена: Грозовенко Александра
с.Гавиносы,Красноокнянский р-н,Одесская обл.
Рождение ребёнка
03.05.1958
Рождение ребёнка
29.03.1960
Рождение ребёнка
18.05.1963
Рождение ребёнка
24.12.1965
Украина,Одесская обл.,Красноокнянский р-н,с.Гавиносы.
Рождение ребёнка
28.03.1973
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны I степени (Юбилейная)
Место жительства
Неизвестно
Смерть
28.07.2003
Похороны
Неизвестно
с.Гавиносы,Красноокнянский р-н,Одесская обл.