Калинин Апполос Андреевич 25.05.1931 — найти родственников по фамилии на Familio
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Калинин Апполос Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.1931

Дата смерти

29.09.1966

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1931

Отец: Калинин Андрей Семенович

Мать: Калинина Лукерия Семеновна

Рождение ребёнка
11.08.1959

Сын: Калинин Василий Аполосович

Мать ребёнка: Калинина Наталья Александровна

Рождение ребёнка
11.08.1959

Сын: Калинин Василий Аполосович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
24.09.1964

Сын: Калинин Виктор Апполосович

Мать ребёнка: Калинина Наталья Александровна

Смерть
29.09.1966

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