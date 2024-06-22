Калинин Апполос Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.05.1931
Дата смерти29.09.1966
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1931
Рождение ребёнка
11.08.1959
Сын: Калинин Василий Аполосович
Мать ребёнка: Калинина Наталья Александровна
Рождение ребёнка
11.08.1959
Сын: Калинин Василий Аполосович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
24.09.1964
Сын: Калинин Виктор Апполосович
Мать ребёнка: Калинина Наталья Александровна
Смерть
29.09.1966