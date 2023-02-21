Колесов Алексей Денисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.10.1927
Дата смерти1995
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.08.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Пропал без вести (военное)
1995
Смерть
1995
Ангарск, Ангарское, Иркутская область