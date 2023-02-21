Колесов Алексей Денисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолесов Алексей Денисович

Колесов Алексей Денисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.1927

Дата смерти

1995

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.08.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Пропал без вести (военное)
1995
Смерть
1995
Ангарск, Ангарское, Иркутская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close