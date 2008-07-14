Каримова (Бикмаматова) Альфия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каримова (Бикмаматова) Альфия

Место рождения

Караганда

Дата рождения

24.07.1940

Дата смерти

14.07.2008

Пол

Женский

Отец

1901 г.р.

Мать

1908 г.р.

Муж

1933 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1940

Отец: Бикмаматов Гариф

Мать: Бикмаматова (Гиниатулина) Марьям

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каримов Ирик

Рождение ребёнка
03.07.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Каримов Ирик

Рождение ребёнка
24.08.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Каримов Ирик

Рождение ребёнка
18.06.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Каримов Ирик

Смерть
14.07.2008
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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