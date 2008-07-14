Каримова (Бикмаматова) Альфия
Место рожденияКараганда
Дата рождения24.07.1940
Дата смерти14.07.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1940
Отец: Бикмаматов Гариф
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Каримов Ирик
Рождение ребёнка
03.07.1960
Рождение ребёнка
24.08.1963
Рождение ребёнка
18.06.1968
Смерть
14.07.2008
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно