Туфан (Гульзизин-Хазратов-Кусинов) Хасан (Хисбулла) Фахриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туфан (Гульзизин-Хазратов-Кусинов) Хасан (Хисбулла) Фахриевич

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Место рождения

Старая Киреметь, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

09.12.1900

Дата смерти

10.06.1981

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Старая Киреметь, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1915 по 1918
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Место жительства
С 1930 по 1940
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1956 по 1981
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
10.06.1981
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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