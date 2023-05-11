Туфан (Гульзизин-Хазратов-Кусинов) Хасан (Хисбулла) Фахриевич
Место рождения
Дата рождения09.12.1900
Дата смерти10.06.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1915 по 1918
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Место жительства
С 1930 по 1940
Место жительства
С 1956 по 1981
Смерть
10.06.1981