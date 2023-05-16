Агафья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1730 и 1731 ст.

Дата смерти

1790 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1730 и 1732 г.р.

Дети

1749 г.р.
Между 1754 и 1755 г.р.
Между 1757 и 1758 г.р.
1768 г.р.

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Место
Комментарий
Рождение
Между 1730 и 1731 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1749 ст.

Дочь: Ксения Иванова

Отец ребёнка: Иван Михайлов

Рождение ребёнка
Между 1754 и 1755 ст.

Сын: Самуил Иванов

Отец ребёнка: Иван Михайлов

Рождение ребёнка
Между 1757 и 1758 ст.

Сын: Андрей Иванов

Отец ребёнка: Иван Михайлов

Рождение ребёнка
1768 ст.

Дочь: Мелания Иванова

Отец ребёнка: Иван Михайлов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Михайлов

взята Тульского уезда бывшего господина моего генерала поручика Федора Тимофеевича Хомякова из села Юрьева старинная
Смерть
1790 ст.
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