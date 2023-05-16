Агафья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1730 и 1731 ст.
Дата смерти1790 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1730 и 1731 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1749 ст.
Дочь: Ксения Иванова
Отец ребёнка: Иван Михайлов
Рождение ребёнка
Между 1754 и 1755 ст.
Сын: Самуил Иванов
Отец ребёнка: Иван Михайлов
Рождение ребёнка
Между 1757 и 1758 ст.
Сын: Андрей Иванов
Отец ребёнка: Иван Михайлов
Рождение ребёнка
1768 ст.
Дочь: Мелания Иванова
Отец ребёнка: Иван Михайлов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Михайлов
взята Тульского уезда бывшего господина моего генерала поручика Федора Тимофеевича Хомякова из села Юрьева старинная
Смерть
1790 ст.