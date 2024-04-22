Бердников Александр Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБердников Александр Максимович

Бердников Александр Максимович

Место рождения

Верхний Кугенер, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

29.03.1939

Дата смерти

30.07.1975

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхний Кугенер, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
19.03.1965

Дочь: Бердникова Елена Александровна

Мать ребёнка: Бердникова Анна Ивановна

Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
18.12.1972

Сын: Бердников Олег Александрович

Мать ребёнка: Бердникова Анна Ивановна

Смерть
30.07.1975
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close