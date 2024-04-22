Бердников Александр Максимович
Место рождения
Дата рождения29.03.1939
Дата смерти30.07.1975
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1939
Рождение ребёнка
19.03.1965
Дочь: Бердникова Елена Александровна
Мать ребёнка: Бердникова Анна Ивановна
Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
18.12.1972
Сын: Бердников Олег Александрович
Мать ребёнка: Бердникова Анна Ивановна
Смерть
30.07.1975