Хисматуллин Хаким Герой Соцтруда Идрисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХисматуллин Хаким Герой Соцтруда Идрисович

Хисматуллин Хаким Герой Соцтруда Идрисович

Место рождения

д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии

Дата рождения

10.06.1914

Дата смерти

26.05.1994

Пол

Мужской

Отец

1873 г.р.

Мать

1891 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1914

Отец: Хисматуллин Идрис Ибрагимович

Мать: Хисматуллина Рахима Гафуровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ибраево, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.03.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.01.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
26.05.1994
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.