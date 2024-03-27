Хисматуллин Хаким Герой Соцтруда Идрисович
Место рожденияд.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Дата рождения10.06.1914
Дата смерти26.05.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1914
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Ибраево, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.03.1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.01.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
26.05.1994
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно