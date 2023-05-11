Бельских (Казадаева) Елизавета Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бельских (Казадаева) Елизавета Ивановна

Место рождения

Казаковка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

Около 1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Казаковка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
1909

Муж: Бельских Василий Исидорович

Жилинка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
30.07.1916

Сын: Бельских Александр Васильевич

Отец ребёнка: Бельских Василий Исидорович

Рождение ребёнка
27.11.1918 ст.

Сын: Бельских Николай Васильевич

Отец ребёнка: Бельских Василий Исидорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно
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