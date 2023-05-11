Бельских (Казадаева) Елизавета Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1909
Жилинка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
30.07.1916
Сын: Бельских Александр Васильевич
Отец ребёнка: Бельских Василий Исидорович
Рождение ребёнка
27.11.1918 ст.
Сын: Бельских Николай Васильевич
Отец ребёнка: Бельских Василий Исидорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
Неизвестно