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Орлов Павел Агафонов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

11.04.1867

Пол

Мужской

Отец

1830 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛБ
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Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Орлов Агафон Емельянов

Мать: не указана

Смерть
11.04.1867
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