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Орлов Павел Агафонов
Орлов Павел Агафонов
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1861
Дата смерти
11.04.1867
Пол
Мужской
Отец
Орлов Агафон Емельянов
1830 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец:
Орлов Агафон Емельянов
Мать: не указана
Смерть
11.04.1867
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