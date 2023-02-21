(Петров) Аким Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1807 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1807 ст.
Отец: (петров) Петр Семенович
Мать: (петрова) Анна Егоровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1830 ст.
Мать ребёнка: (петрова) Елена Даниловна
Рождение ребёнка
Вычислено 1833 ст.
Сын: Петров Иван Акимович
Мать ребёнка: (петрова) Елена Даниловна
Рождение ребёнка
Вычислено 1840 ст.
Мать ребёнка: (петрова) Елена Даниловна
Рождение ребёнка
Вычислено 1848 ст.
Мать ребёнка: (петрова) Елена Даниловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно