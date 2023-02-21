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(Петров) Аким Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1807 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1774 г.р.

Мать

Вычислено 1774 г.р.

Жена

Вычислено 1804 г.р.

Дети

Вычислено 1830 г.р.
Вычислено 1833 г.р.
Вычислено 1840 г.р.
Вычислено 1848 г.р.

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1807 ст.

Отец: (петров) Петр Семенович

Мать: (петрова) Анна Егоровна

Рождение ребёнка
Вычислено 1830 ст.

Сын: Петров Федор Акимович

Мать ребёнка: (петрова) Елена Даниловна

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1833 ст.

Сын: Петров Иван Акимович

Мать ребёнка: (петрова) Елена Даниловна

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1840 ст.

Сын: (петров) Евсей Акимович

Мать ребёнка: (петрова) Елена Даниловна

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1848 ст.

Сын: (петров) Никита Акимович

Мать ребёнка: (петрова) Елена Даниловна

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (петрова) Елена Даниловна

Смерть
Неизвестно
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