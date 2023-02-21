Тимофеев Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТимофеев Иван

Тимофеев Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2013

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тимофеев Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.03.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Красный Лиман, Панинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
2013
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close