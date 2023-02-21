Тимофеев Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2013
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тимофеев Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.03.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Красный Лиман, Панинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
2013