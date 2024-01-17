Неизвестно Катерина Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНеизвестно Катерина Неизвестно

Неизвестно Катерина Неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Неизвестно (Репина) Неизвестно Всеволодовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Косарева Нюша

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Косарев Николай Неизвестно

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Косарев Неизвестно Неизвестно

Смерть
Неизвестно
Иваньково, Кубино-Озерский район, Северный край

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