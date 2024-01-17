Неизвестно Катерина Неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Косарева Нюша
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Косарев Николай Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Иваньково, Кубино-Озерский район, Северный край