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Хрипунов Николай Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.08.1951

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1951

Отец: Хрипунов Василий

Мать: Хрипунова Елизавета Андреевна

Рождение ребёнка
26.11.1973

Дочь: Круглова Галина Николаевна

Мать ребёнка: Хрипунова Антонина Александровна

Рождение ребёнка
16.01.1980

Дочь: Шкарина Людмила Николаевна

Мать ребёнка: Хрипунова Антонина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хрипунова Антонина Александровна

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