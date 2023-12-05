Хрипунов Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.08.1951
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1951
Отец: Хрипунов Василий
Рождение ребёнка
26.11.1973
Дочь: Круглова Галина Николаевна
Мать ребёнка: Хрипунова Антонина Александровна
Рождение ребёнка
16.01.1980
Дочь: Шкарина Людмила Николаевна
Мать ребёнка: Хрипунова Антонина Александровна
Бракосочетание
Неизвестно