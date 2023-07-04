Михеев Даниил Давидович
Место рождениядеревня Онучино, Ирмучашская волость, Уржумский уезд, Вятская губерния, Российская Империя
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Михеев Давид Евфимиевич
Мать: Михеева Дария Филипповна
деревня Онучино, Ирмучашская волость, Уржумский уезд, Вятская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Рогожникова Параскева Данииловна
Мать ребёнка: Михеева Екатерина Афиногеновна
деревня Онучино, Ирмучашская волость, Уржумский уезд, Вятская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
деревня Онучино, Ирмучашская волость, Уржумский уезд, Вятская губерния, Российская Империя
Смерть
Неизвестно